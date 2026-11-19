https://1prime.ru/20261119/mintrans-875398125.html
Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов
Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов
Министерство транспорта России совместно с ФТС разработали механизм доставки в пункт назначения пассажиров рейсов иностранных авиакомпаний, которые приземлились | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T22:01+0300
2026-11-19T22:01+0300
2026-11-19T22:01+0300
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комсомольская правда
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России совместно с ФТС разработали механизм доставки в пункт назначения пассажиров рейсов иностранных авиакомпаний, которые приземлились на запасных аэродромах, сообщил РИА Новости глава Минтранса Дмитрий Ядров. Ранее в октябре вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщал в интервью "Комсомольской правде", что пассажиры иностранных авиакомпаний сталкиваются с невозможностью продолжить рейс в пункт назначения после посадки на запасном аэродроме из-за необходимости растамаживать самолет. Он отмечал, что власти будут находить решения этих вопросов. "Мы совместно с Федеральной таможенной службой, спасибо большое ее руководителю, разработали соответствующий алгоритм", - ответил Ядров в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос, найдено ли решение по организации перевозок пассажиров иностранных перевозчиков с запасных аэродромов. Ядров добавил, что решением станет использование алгоритма всеми участниками, как авиакомпаниями и аэропортами, так и всеми ведомствами.
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бизнес, россия, фтс, фтс россии, комсомольская правда
Бизнес, РОССИЯ, ФТС, ФТС России, Комсомольская правда
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России совместно с ФТС разработали механизм доставки в пункт назначения пассажиров рейсов иностранных авиакомпаний, которые приземлились на запасных аэродромах, сообщил РИА Новости глава Минтранса Дмитрий Ядров.
Ранее в октябре вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщал в интервью "Комсомольской правде", что пассажиры иностранных авиакомпаний сталкиваются с невозможностью продолжить рейс в пункт назначения после посадки на запасном аэродроме из-за необходимости растамаживать самолет. Он отмечал, что власти будут находить решения этих вопросов.
"Мы совместно с Федеральной таможенной службой, спасибо большое ее руководителю, разработали соответствующий алгоритм", - ответил Ядров в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос, найдено ли решение по организации перевозок пассажиров иностранных перевозчиков с запасных аэродромов.
Ядров добавил, что решением станет использование алгоритма всеми участниками, как авиакомпаниями и аэропортами, так и всеми ведомствами.