https://1prime.ru/20261119/mintrans-875398125.html

Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов

Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Разработан механизм доставки пассажиров иностранных рейсов с запасных аэродромов

Министерство транспорта России совместно с ФТС разработали механизм доставки в пункт назначения пассажиров рейсов иностранных авиакомпаний, которые приземлились | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:01+0300

2026-11-19T22:01+0300

2026-11-19T22:01+0300

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комсомольская правда

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России совместно с ФТС разработали механизм доставки в пункт назначения пассажиров рейсов иностранных авиакомпаний, которые приземлились на запасных аэродромах, сообщил РИА Новости глава Минтранса Дмитрий Ядров. Ранее в октябре вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщал в интервью "Комсомольской правде", что пассажиры иностранных авиакомпаний сталкиваются с невозможностью продолжить рейс в пункт назначения после посадки на запасном аэродроме из-за необходимости растамаживать самолет. Он отмечал, что власти будут находить решения этих вопросов. "Мы совместно с Федеральной таможенной службой, спасибо большое ее руководителю, разработали соответствующий алгоритм", - ответил Ядров в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос, найдено ли решение по организации перевозок пассажиров иностранных перевозчиков с запасных аэродромов. Ядров добавил, что решением станет использование алгоритма всеми участниками, как авиакомпаниями и аэропортами, так и всеми ведомствами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, фтс, фтс россии, комсомольская правда