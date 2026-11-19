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Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России"
Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России" - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе международного форума "Транспорт России" в рамках Транспортной недели – 2026, сообщила... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T00:53+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе международного форума "Транспорт России" в рамках Транспортной недели – 2026, сообщила пресс-служба правительства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
Глава правительства выступит на пленарном заседании "Транспорт России: точки роста страны", а также осмотрит экспозицию форума.
В мероприятиях также примут участие вице-премьеры Андрей Никитин, Марат Хуснуллин, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, главы Минтранса Дмитрий Ядров и Минцифры Максут Шадаев.
Мишустин также вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.
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бизнес, москва, михаил мишустин, марат хуснуллин, олег кожемяко
Бизнес, МОСКВА, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Олег Кожемяко
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе международного форума "Транспорт России" в рамках Транспортной недели – 2026, сообщила пресс-служба правительства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
Глава правительства выступит на пленарном заседании "Транспорт России: точки роста страны", а также осмотрит экспозицию форума.
В мероприятиях также примут участие вице-премьеры Андрей Никитин, Марат Хуснуллин, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, главы Минтранса Дмитрий Ядров и Минцифры Максут Шадаев.
Мишустин также вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.