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Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России"

Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в работе международного форума "Транспорт России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе международного форума "Транспорт России" в рамках Транспортной недели – 2026, сообщила... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T00:53+0300

2026-11-19T00:53+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе международного форума "Транспорт России" в рамках Транспортной недели – 2026, сообщила пресс-служба правительства. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы. Глава правительства выступит на пленарном заседании "Транспорт России: точки роста страны", а также осмотрит экспозицию форума. В мероприятиях также примут участие вице-премьеры Андрей Никитин, Марат Хуснуллин, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, главы Минтранса Дмитрий Ядров и Минцифры Максут Шадаев. Мишустин также вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.

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