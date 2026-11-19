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Мишустин поздравил коллектив ГТЛК с ее 25-летием

Мишустин поздравил коллектив ГТЛК с ее 25-летием - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил коллектив ГТЛК с ее 25-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с ее 25-летием и отметил значимый вклад ГТЛК в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:25+0300

2026-11-19T12:25+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с ее 25-летием и отметил значимый вклад ГТЛК в развитие транспортной отрасли, промышленности и инфраструктуры страны - соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с 25-летием Государственной транспортной лизинговой компании. За четверть века акционерное общество стало федеральным институтом развития, системообразующей организацией, которая играет одну из ключевых ролей в реализации национальных проектов в сфере транспорта, промышленности и инфраструктуры", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что благодаря работе специалистов ГТЛК обновляется городской пассажирский транспорт, строятся железнодорожные магистрали, совершенствуется гражданское судостроение и авиапром, а также обновляется водный флот. Он также отметил, что сегодня компания занимает лидирующие позиции на лизинговом рынке, решает стратегические задачи, осуществляет масштабные проекты, привлекает инвестиции, внедряет передовые технологии. По мнению Мишустина, важно, что программы ГТЛК поддерживают отечественное производство и формируют спрос на продукцию российских предприятий, повышая ее конкурентоспособность. "Желаю вам дальнейших успехов, удачи во всех начинаниях, новых достижений на благо России", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, михаил мишустин