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Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах
Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах
Важно, чтобы российские цифровые сервисы, например, мобильные приложения, системы оплаты, работали на отечественных технологиях, сказал премьер-министр РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:03+0300
2026-11-19T14:03+0300
2026-11-19T14:06+0300
технологии
россия
бизнес
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Важно, чтобы российские цифровые сервисы, например, мобильные приложения, системы оплаты, работали на отечественных технологиях, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Транспорт России". "Очень важно, чтобы все государственные сервисы осуществлялись для людей удобно и комфортно. Вы сказали о в том числе использовании мессенджера "Макс" для этих приложений со своей национальной системой карты "Мир". Это очень важно, чтобы все мобильные приложения, специальные средства, система оплаты работали на наших отечественных технологиях", - сказал Мишустин. Он добавил, что это должно касаться и программного и аппаратного обеспечения. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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