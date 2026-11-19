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Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах

Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал использовать отечественные технологии в цифровых сервисах

Важно, чтобы российские цифровые сервисы, например, мобильные приложения, системы оплаты, работали на отечественных технологиях, сказал премьер-министр РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:03+0300

2026-11-19T14:03+0300

2026-11-19T14:06+0300

технологии

россия

бизнес

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Важно, чтобы российские цифровые сервисы, например, мобильные приложения, системы оплаты, работали на отечественных технологиях, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Транспорт России". "Очень важно, чтобы все государственные сервисы осуществлялись для людей удобно и комфортно. Вы сказали о в том числе использовании мессенджера "Макс" для этих приложений со своей национальной системой карты "Мир". Это очень важно, чтобы все мобильные приложения, специальные средства, система оплаты работали на наших отечественных технологиях", - сказал Мишустин. Он добавил, что это должно касаться и программного и аппаратного обеспечения. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, москва, михаил мишустин