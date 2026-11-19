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Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах

Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах

Инфраструктура для жизни в новых регионах России должна быть на том же уровне, что и по всей стране, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура для жизни в новых регионах России должна быть на том же уровне, что и по всей стране, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Транспорт России". "Очень важно решить задачу, которую перед нами поставил глава государства - это то, что на новых территориях, кроме правового режима, оказания государственных услуг, инфраструктура для жизни - дороги, общественный транспорт - они были на том же уровне, как и по всей стране", - сказал Мишустин. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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россия, бизнес, москва, михаил мишустин