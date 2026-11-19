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Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить инфраструктуру для жизни в новых регионах
Инфраструктура для жизни в новых регионах России должна быть на том же уровне, что и по всей стране, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:18+0300
россия
бизнес
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура для жизни в новых регионах России должна быть на том же уровне, что и по всей стране, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Транспорт России".
"Очень важно решить задачу, которую перед нами поставил глава государства - это то, что на новых территориях, кроме правового режима, оказания государственных услуг, инфраструктура для жизни - дороги, общественный транспорт - они были на том же уровне, как и по всей стране", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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россия, бизнес, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура для жизни в новых регионах России должна быть на том же уровне, что и по всей стране, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки "Транспорт России".
"Очень важно решить задачу, которую перед нами поставил глава государства - это то, что на новых территориях, кроме правового режима, оказания государственных услуг, инфраструктура для жизни - дороги, общественный транспорт - они были на том же уровне, как и по всей стране", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.