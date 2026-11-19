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Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России"
Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России" - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России", где осмотрел профильную выставку, передает корреспондент РИА Новости. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:46+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России", где осмотрел профильную выставку, передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
На выставке, приуроченной к форуму, более 120 ключевых игроков транспортной отрасли России представили проекты по развитию транспортной системы страны.
Центральное место занимает объединенный стенд Минтранса России и национальных проектов. Также представлены стенды, посвященные гражданской авиации, морскому транспорту, дорожному хозяйству страны. Свои стенды развернули и ведущие компании отрасли - "Автодор", РЖД, "Аэрофлот", "Совкомфлот" и другие.
Ожидается, что Мишустин выступит на пленарном заседании форума и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Автодор, РЖД, Аэрофлот
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России", где осмотрел профильную выставку, передает корреспондент РИА Новости.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
На выставке, приуроченной к форуму, более 120 ключевых игроков транспортной отрасли России представили проекты по развитию транспортной системы страны.
Центральное место занимает объединенный стенд Минтранса России и национальных проектов. Также представлены стенды, посвященные гражданской авиации, морскому транспорту, дорожному хозяйству страны. Свои стенды развернули и ведущие компании отрасли - "Автодор", РЖД, "Аэрофлот", "Совкомфлот" и другие.
Ожидается, что Мишустин выступит на пленарном заседании форума и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.