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Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России"

Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин осмотрел профильную выставку на форуме "Транспорт России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России", где осмотрел профильную выставку, передает корреспондент РИА Новости. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:46+0300

2026-11-19T14:46+0300

2026-11-19T14:46+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на площадку форума "Транспорт России", где осмотрел профильную выставку, передает корреспондент РИА Новости. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы. На выставке, приуроченной к форуму, более 120 ключевых игроков транспортной отрасли России представили проекты по развитию транспортной системы страны. Центральное место занимает объединенный стенд Минтранса России и национальных проектов. Также представлены стенды, посвященные гражданской авиации, морскому транспорту, дорожному хозяйству страны. Свои стенды развернули и ведущие компании отрасли - "Автодор", РЖД, "Аэрофлот", "Совкомфлот" и другие. Ожидается, что Мишустин выступит на пленарном заседании форума и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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