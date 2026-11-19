https://1prime.ru/20261119/mishustin-875377705.html

Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России

Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортного комплекса страны. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортного комплекса страны. Глава правительства в рамках международного форума "Транспорт России" поздравил работников транспортной отрасли РФ с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды. Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден диспетчер управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Юга" Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации Иван Богатый. В мае текущего года во время атаки БПЛА на Ростовский региональный центр ЕС ОрВД, несмотря на прямую угрозу жизни, Богатый обеспечил высокий уровень безопасности полетов. Предпринятые им действия позволили в условиях задымленности в кратчайшие сроки передать управление воздушными судами смежным диспетчерским пунктам без нарушения общей координации воздушного движения. Глава правительства также вручил Ордена Мужества капитану танкера ООО "СКФ ТМ" Ивану Кадацкому и машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала компании "Российские железные дороги" Илье Лаврентьеву. Кроме того, в ходе церемонии были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы и другие награды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, ес