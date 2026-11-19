https://1prime.ru/20261119/mishustin-875377705.html
Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России
Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин вручил госнаграды работникам транспортного комплекса России
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортного комплекса страны. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортного комплекса страны.
Глава правительства в рамках международного форума "Транспорт России" поздравил работников транспортной отрасли РФ с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды.
Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден диспетчер управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Юга" Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации Иван Богатый. В мае текущего года во время атаки БПЛА на Ростовский региональный центр ЕС ОрВД, несмотря на прямую угрозу жизни, Богатый обеспечил высокий уровень безопасности полетов. Предпринятые им действия позволили в условиях задымленности в кратчайшие сроки передать управление воздушными судами смежным диспетчерским пунктам без нарушения общей координации воздушного движения.
Глава правительства также вручил Ордена Мужества капитану танкера ООО "СКФ ТМ" Ивану Кадацкому и машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала компании "Российские железные дороги" Илье Лаврентьеву.
Кроме того, в ходе церемонии были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы и другие награды.
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бизнес, россия, михаил мишустин, ес
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ЕС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортного комплекса страны.
Глава правительства в рамках международного форума "Транспорт России" поздравил работников транспортной отрасли РФ с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды.
Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден диспетчер управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Юга" Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации Иван Богатый. В мае текущего года во время атаки БПЛА на Ростовский региональный центр ЕС ОрВД, несмотря на прямую угрозу жизни, Богатый обеспечил высокий уровень безопасности полетов. Предпринятые им действия позволили в условиях задымленности в кратчайшие сроки передать управление воздушными судами смежным диспетчерским пунктам без нарушения общей координации воздушного движения.
Глава правительства также вручил Ордена Мужества капитану танкера ООО "СКФ ТМ" Ивану Кадацкому и машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Лихая Северо-Кавказской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала компании "Российские железные дороги" Илье Лаврентьеву.
Кроме того, в ходе церемонии были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы и другие награды.