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Мишустин рассказал о модернизации не менее 75 аэродромов

Мишустин рассказал о модернизации не менее 75 аэродромов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о модернизации не менее 75 аэродромов

Модернизация не менее 75 аэродромов должна завершиться в ближайшие 4 года, часть из них в высокой степени готовности, заявил премьер-министр России Михаил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:57+0300

2026-11-19T14:57+0300

2026-11-19T15:24+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Модернизация не менее 75 аэродромов должна завершиться в ближайшие 4 года, часть из них в высокой степени готовности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны". "По поручению главы государства в ближайшие четыре года нам с вами предстоит завершить модернизацию не менее 75 аэродромов. Эту задачу президент поставил. Работа сейчас ведется практически на половине запланированных объектов. И часть из них в высокой степени готовности", - сказал он. Кроме прочего, премьер-министр заявил, что около 3,5 триллиона рублей выделено в этом году на дорожное хозяйство России, будет отремонтировано свыше 20 тысяч километров региональных и местных трасс."Ощутимые изменения происходят и в дорожном хозяйстве. На его финансирование в этом году выделено, в целом, около 3,5 триллионов рублей. Что, в частности, позволит отремонтировать свыше 20 тысяч километров региональных и местных трасс. И порядка 6 тысяч километров федеральных магистралей", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".Отдельно премьер-министр сообщил, что грузовые перевозки в восточном направлении увеличились по итогам трех первых кварталов года на 10%."Грузовые потоки планомерно переориентируются в сторону стратегических международных коридоров... В восточном направлении объем перевозок в январе-сентябре увеличился на 10%", - сказал он.Также в ходе выступления Мишустин анонсировал ходовые испытания первых электропоездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, которые начнутся в следующем году."Крупнейший инфраструктурный проект, который сейчас реализуется, – высокоскоростное движение, сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом", - сказал он."Вдоль будущей трассы разворачиваются инновационные производства, сервисы. На одном из них уже приступили к изготовлению железобетонных плит для полотна. В Свердловской области собираются первые три электропоезда. В следующем году уже по плану должны начинаться их ходовые испытания", - добавил Мишустин."В кооперации по высокоскоростному поезду участвуют 150 российских предприятий, собираются первые три состава... В 2027 году первый состав должен выйти на ходовые испытания со скоростью до 400 километров в час", - добавил чуть позже вице-премьер РФ Андрей Никитин.Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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бизнес, россия, москва, михаил мишустин, санкт-петербург, свердловская область