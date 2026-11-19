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Мишустин рассказал о росте пассажиропотока в транспортной отрасли России
Мишустин рассказал о росте пассажиропотока в транспортной отрасли России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте пассажиропотока в транспортной отрасли России
Транспортная отрасль России по итогам 9 месяцев текущего года перевезла порядка 11,5 миллиарда пассажиров, положительная динамика отмечается практически по всем | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:59+0300
2026-11-19T14:59+0300
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бизнес
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России по итогам 9 месяцев текущего года перевезла порядка 11,5 миллиарда пассажиров, положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России". "В этом году отрасль продолжает показывать достойные результаты. По итогам девяти месяцев перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Причем положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, включая железные дороги, и водные пути, и автобусное сообщение", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте пассажиропотока в транспортной отрасли России
Мишустин: транспортная отрасль России за 9 месяцев перевезла 11,5 млрд пассажиров
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России по итогам 9 месяцев текущего года перевезла порядка 11,5 миллиарда пассажиров, положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".
"В этом году отрасль продолжает показывать достойные результаты. По итогам девяти месяцев перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров. Причем положительная динамика отмечается практически по всем видам транспорта, включая железные дороги, и водные пути, и автобусное сообщение", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.