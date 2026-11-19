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Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта

Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта

Обновление городского общественного транспорта в регионах России идет темпами, существенно выше плановых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:59+0300

2026-11-19T14:59+0300

2026-11-19T14:59+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обновление городского общественного транспорта в регионах России идет темпами, существенно выше плановых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России". "Отдельно отмечу улучшения в системе городского общественного транспорта. Его обновление в регионах идет темпами, существенно выше плановых", - сказал он. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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