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Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта
Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта
Обновление городского общественного транспорта в регионах России идет темпами, существенно выше плановых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:59+0300
2026-11-19T14:59+0300
2026-11-19T14:59+0300
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обновление городского общественного транспорта в регионах России идет темпами, существенно выше плановых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России". "Отдельно отмечу улучшения в системе городского общественного транспорта. Его обновление в регионах идет темпами, существенно выше плановых", - сказал он. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин оценил темпы обновления городского общественного транспорта
Мишустин: обновление общественного транспорта в регионах России идет темпами выше плановых
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обновление городского общественного транспорта в регионах России идет темпами, существенно выше плановых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России".
"Отдельно отмечу улучшения в системе городского общественного транспорта. Его обновление в регионах идет темпами, существенно выше плановых", - сказал он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.