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Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России
Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России
Транспортная отрасль России надежно связывает обширные территории и соединяет города, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:01+0300
2026-11-19T15:01+0300
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бизнес
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москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России надежно связывает обширные территории и соединяет города, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
"За последние двадцать лет отрасль прошла, конечно, огромный путь, слаженный в этой системе слаженной работы коллективов. И на сегодняшний день эта система надежно связывает обширные территории страны, соединяет города и регионы. Ну и помогает конечно нашим гражданам выстраивать удобные маршруты. Будь то поездка на работу или путешествие за несколько тысяч километров", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России надежно связывает обширные территории и соединяет города, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
"За последние двадцать лет отрасль прошла, конечно, огромный путь, слаженный в этой системе слаженной работы коллективов. И на сегодняшний день эта система надежно связывает обширные территории страны, соединяет города и регионы. Ну и помогает конечно нашим гражданам выстраивать удобные маршруты. Будь то поездка на работу или путешествие за несколько тысяч километров", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.