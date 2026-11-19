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Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России

Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил надежность транспортной отрасли России

Транспортная отрасль России надежно связывает обширные территории и соединяет города, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:01+0300

2026-11-19T15:01+0300

2026-11-19T15:01+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России надежно связывает обширные территории и соединяет города, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны". "За последние двадцать лет отрасль прошла, конечно, огромный путь, слаженный в этой системе слаженной работы коллективов. И на сегодняшний день эта система надежно связывает обширные территории страны, соединяет города и регионы. Ну и помогает конечно нашим гражданам выстраивать удобные маршруты. Будь то поездка на работу или путешествие за несколько тысяч километров", - сказал Мишустин. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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