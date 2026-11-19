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Мишустин рассказал о стратегии развития транспортного комплекса до 2050 года

Мишустин рассказал о стратегии развития транспортного комплекса до 2050 года - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о стратегии развития транспортного комплекса до 2050 года

Власти РФ разрабатывают стратегию развития транспортного комплекса до 2050 года, ее реализация потребует значительных ресурсов, заявил премьер-министр России... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T16:06+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ разрабатывают стратегию развития транспортного комплекса до 2050 года, ее реализация потребует значительных ресурсов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России"."Обновленные подходы к управлению отраслью составят основу стратегии развития транспортного комплекса, которая сейчас разрабатывается уже с горизонтом планирования до 2050 года. Ее реализация потребует значительных ресурсов, усилий", - сказал он.Министр транспорта России Дмитрий Ядров сообщал в ноябре, что до 2050 года транспортной отрасли потребуется почти 74 триллиона рублей, из них около 30 триллионов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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