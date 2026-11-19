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Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте

Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте

Ситуация с кадрами на транспорте требует пристального внимания, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с кадрами на транспорте требует пристального внимания, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России". "Отдельно хочу подчеркнуть, что главный и самый ценный наш ресурс – квалифицированные кадры. В отрасли заняты почти шесть миллионов сотрудников. И с каждым годом потребность в работниках увеличивается на десятки тысяч человек", - сказал он. "Ситуация здесь требует пристального внимания. Необходимо составлять детальные прогнозные балансы по профессиям, по регионам. С учетом конкретных запросов и пожеланий компаний", - добавил Мишустин. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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