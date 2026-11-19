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Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте
Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал уделять пристальное внимание ситуации с кадрами на транспорте
Ситуация с кадрами на транспорте требует пристального внимания, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с кадрами на транспорте требует пристального внимания, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России".
"Отдельно хочу подчеркнуть, что главный и самый ценный наш ресурс – квалифицированные кадры. В отрасли заняты почти шесть миллионов сотрудников. И с каждым годом потребность в работниках увеличивается на десятки тысяч человек", - сказал он.
"Ситуация здесь требует пристального внимания. Необходимо составлять детальные прогнозные балансы по профессиям, по регионам. С учетом конкретных запросов и пожеланий компаний", - добавил Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с кадрами на транспорте требует пристального внимания, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России".
"Отдельно хочу подчеркнуть, что главный и самый ценный наш ресурс – квалифицированные кадры. В отрасли заняты почти шесть миллионов сотрудников. И с каждым годом потребность в работниках увеличивается на десятки тысяч человек", - сказал он.
"Ситуация здесь требует пристального внимания. Необходимо составлять детальные прогнозные балансы по профессиям, по регионам. С учетом конкретных запросов и пожеланий компаний", - добавил Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.