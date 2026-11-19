https://1prime.ru/20261119/mishustin-875378968.html

Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом

Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом

Качественное обслуживание пассажиров является приоритетным направлением работы транспортной сферы России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

бизнес

россия

москва

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875378968.jpg?1795089876

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Качественное обслуживание пассажиров является приоритетным направлением работы транспортной сферы России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России". "Приоритетное направление – это качественное обслуживание пассажиров всей транспортной системы", - сказал он. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, михаил мишустин