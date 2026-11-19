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Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом
Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал качественное обслуживание пассажиров приоритетом
Качественное обслуживание пассажиров является приоритетным направлением работы транспортной сферы России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Качественное обслуживание пассажиров является приоритетным направлением работы транспортной сферы России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России".
"Приоритетное направление – это качественное обслуживание пассажиров всей транспортной системы", - сказал он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Качественное обслуживание пассажиров является приоритетным направлением работы транспортной сферы России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на XX Международном форуме "Транспорт России".
"Приоритетное направление – это качественное обслуживание пассажиров всей транспортной системы", - сказал он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.