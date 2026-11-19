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Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России

Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России

Транспортная отрасль России за последние двадцать лет прошла большой путь к слаженной системе: доля федеральных дорог в нормативном состоянии выросла вдвое,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

2026-11-19T15:04+0300

бизнес

россия

азия

ближний восток

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России за последние двадцать лет прошла большой путь к слаженной системе: доля федеральных дорог в нормативном состоянии выросла вдвое, авиаперевозки увеличились втрое, а грузооборот портов - более чем в два раза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России". "С момента первого форума, за последние двадцать лет, отрасль прошла большой путь к слаженной системе… За прошедшие годы доля федеральных дорог в нормативном состоянии увеличилась почти вдвое. Становятся привычными и комфортные электробусы, трамваи, скоростные поезда", - сказал Мишустин. Он также добавил, что широкое распространение получили электронные билеты, технологии бесконтактной оплаты за поезд. "Авиационные перевозки пассажиров выросли примерно втрое. Ну и полностью "с нуля" практически были построены новые аэропорты - в том числе в Саратове. Сейчас вблизи всесезонного горного курорта "Архыз" возводится еще одна воздушная гавань. И она скоро станет первой в Карачаево-Черкесии", - отметил Мишустин. Премьер также отметил, что за эти годы значительно окрепли и логистические возможности, в том числе за счет мощностей морских портов. "Их суммарный грузооборот увеличился более чем в два раза, что позволяет наращивать экспорт товаров в перспективных направлениях это Азия, это Ближний Восток, это Глобальный Юг", - сказал Мишустин. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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