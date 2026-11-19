https://1prime.ru/20261119/mishustin-875379035.html
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в России
Транспортная отрасль России за последние двадцать лет прошла большой путь к слаженной системе: доля федеральных дорог в нормативном состоянии выросла вдвое,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
бизнес
россия
азия
ближний восток
москва
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875379035.jpg?1795089878
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России за последние двадцать лет прошла большой путь к слаженной системе: доля федеральных дорог в нормативном состоянии выросла вдвое, авиаперевозки увеличились втрое, а грузооборот портов - более чем в два раза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".
"С момента первого форума, за последние двадцать лет, отрасль прошла большой путь к слаженной системе… За прошедшие годы доля федеральных дорог в нормативном состоянии увеличилась почти вдвое. Становятся привычными и комфортные электробусы, трамваи, скоростные поезда", - сказал Мишустин.
Он также добавил, что широкое распространение получили электронные билеты, технологии бесконтактной оплаты за поезд.
"Авиационные перевозки пассажиров выросли примерно втрое. Ну и полностью "с нуля" практически были построены новые аэропорты - в том числе в Саратове. Сейчас вблизи всесезонного горного курорта "Архыз" возводится еще одна воздушная гавань. И она скоро станет первой в Карачаево-Черкесии", - отметил Мишустин.
Премьер также отметил, что за эти годы значительно окрепли и логистические возможности, в том числе за счет мощностей морских портов. "Их суммарный грузооборот увеличился более чем в два раза, что позволяет наращивать экспорт товаров в перспективных направлениях это Азия, это Ближний Восток, это Глобальный Юг", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
азия
ближний восток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, азия, ближний восток, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России за последние двадцать лет прошла большой путь к слаженной системе: доля федеральных дорог в нормативном состоянии выросла вдвое, авиаперевозки увеличились втрое, а грузооборот портов - более чем в два раза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".
"С момента первого форума, за последние двадцать лет, отрасль прошла большой путь к слаженной системе… За прошедшие годы доля федеральных дорог в нормативном состоянии увеличилась почти вдвое. Становятся привычными и комфортные электробусы, трамваи, скоростные поезда", - сказал Мишустин.
Он также добавил, что широкое распространение получили электронные билеты, технологии бесконтактной оплаты за поезд.
"Авиационные перевозки пассажиров выросли примерно втрое. Ну и полностью "с нуля" практически были построены новые аэропорты - в том числе в Саратове. Сейчас вблизи всесезонного горного курорта "Архыз" возводится еще одна воздушная гавань. И она скоро станет первой в Карачаево-Черкесии", - отметил Мишустин.
Премьер также отметил, что за эти годы значительно окрепли и логистические возможности, в том числе за счет мощностей морских портов. "Их суммарный грузооборот увеличился более чем в два раза, что позволяет наращивать экспорт товаров в перспективных направлениях это Азия, это Ближний Восток, это Глобальный Юг", - сказал Мишустин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.