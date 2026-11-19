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Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным

Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным

Российский транспорт становится все более технологичным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:05+0300

2026-11-19T15:05+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский транспорт становится все более технологичным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны". "Важно, что российский транспорт становится все более современным, более технологичным. Отечественная промышленность последовательно переходит на полный цикл разработки и серийного производства конкурентных типов самолетов, кораблей различного назначения, подвижного состава", - сказал он. Также премьер-министр отметил, что необходимо выстроить полноценную инфраструктуру управления беспилотными технологиями для их массового использования в экономике. "Чтобы перейти от экспериментального применения к массовому использованию беспилотных технологий в экономике, конечно же необходимо во всех субъектах РФ выстроить полноценную инфраструктуру наблюдения, навигации и управления. И такие мероприятия сейчас уже реализуются. В том числе с использованием информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, михаил мишустин, россия