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Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным
Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин: Российский транспорт становится все более технологичным
Российский транспорт становится все более технологичным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:05+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский транспорт становится все более технологичным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны". "Важно, что российский транспорт становится все более современным, более технологичным. Отечественная промышленность последовательно переходит на полный цикл разработки и серийного производства конкурентных типов самолетов, кораблей различного назначения, подвижного состава", - сказал он. Также премьер-министр отметил, что необходимо выстроить полноценную инфраструктуру управления беспилотными технологиями для их массового использования в экономике. "Чтобы перейти от экспериментального применения к массовому использованию беспилотных технологий в экономике, конечно же необходимо во всех субъектах РФ выстроить полноценную инфраструктуру наблюдения, навигации и управления. И такие мероприятия сейчас уже реализуются. В том числе с использованием информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, москва, михаил мишустин, россия
Бизнес, МОСКВА, Михаил Мишустин, РОССИЯ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский транспорт становится все более технологичным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
"Важно, что российский транспорт становится все более современным, более технологичным. Отечественная промышленность последовательно переходит на полный цикл разработки и серийного производства конкурентных типов самолетов, кораблей различного назначения, подвижного состава", - сказал он.
Также премьер-министр отметил, что необходимо выстроить полноценную инфраструктуру управления беспилотными технологиями для их массового использования в экономике.
"Чтобы перейти от экспериментального применения к массовому использованию беспилотных технологий в экономике, конечно же необходимо во всех субъектах РФ выстроить полноценную инфраструктуру наблюдения, навигации и управления. И такие мероприятия сейчас уже реализуются. В том числе с использованием информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.