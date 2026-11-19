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Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков
Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики.
"Компании получают преимущества, когда у них низкие логистические издержки, минимальные риски сбоев в поставках и есть возможности точнее планировать технологические процессы, быстрее реагировать на изменения спроса. И, как следствие, не перегружать свои складские помещения. Для этого важно кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
Мишустин отметил, что для моделирования различных ситуаций нужно активнее применять цифровые инструменты. "Включая методику на базе так называемого транспортно-экономического баланса, которая помогает находить оптимальные решения", - пояснил он.
"И, конечно, надо налаживать взаимодействие территорий, промышленности, энергетики, торговли, социальной сферы, иных секторов. Объединять усилия всех сторон, проекты которых дополняют друг друга. И тогда перевозчики будут не только брать ответственность за доставку груза из одного пункта в другой, но и смогут, что самое важное, гарантировать надежность и приемлемую стоимость услуг", - подытожил премьер-министр.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики.
"Компании получают преимущества, когда у них низкие логистические издержки, минимальные риски сбоев в поставках и есть возможности точнее планировать технологические процессы, быстрее реагировать на изменения спроса. И, как следствие, не перегружать свои складские помещения. Для этого важно кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
Мишустин отметил, что для моделирования различных ситуаций нужно активнее применять цифровые инструменты. "Включая методику на базе так называемого транспортно-экономического баланса, которая помогает находить оптимальные решения", - пояснил он.
"И, конечно, надо налаживать взаимодействие территорий, промышленности, энергетики, торговли, социальной сферы, иных секторов. Объединять усилия всех сторон, проекты которых дополняют друг друга. И тогда перевозчики будут не только брать ответственность за доставку груза из одного пункта в другой, но и смогут, что самое важное, гарантировать надежность и приемлемую стоимость услуг", - подытожил премьер-министр.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.