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Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков

Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики. "Компании получают преимущества, когда у них низкие логистические издержки, минимальные риски сбоев в поставках и есть возможности точнее планировать технологические процессы, быстрее реагировать на изменения спроса. И, как следствие, не перегружать свои складские помещения. Для этого важно кардинально улучшить прогнозирование транспортных потоков и потребностей экономики", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны". Мишустин отметил, что для моделирования различных ситуаций нужно активнее применять цифровые инструменты. "Включая методику на базе так называемого транспортно-экономического баланса, которая помогает находить оптимальные решения", - пояснил он. "И, конечно, надо налаживать взаимодействие территорий, промышленности, энергетики, торговли, социальной сферы, иных секторов. Объединять усилия всех сторон, проекты которых дополняют друг друга. И тогда перевозчики будут не только брать ответственность за доставку груза из одного пункта в другой, но и смогут, что самое важное, гарантировать надежность и приемлемую стоимость услуг", - подытожил премьер-министр. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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