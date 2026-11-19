https://1prime.ru/20261119/mishustin-875379657.html

Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России

Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России

Транспортный комплекс РФ сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе с внешними угрозами, все они требуют оперативных действий, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

россия

москва

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875379657.jpg?1795090066

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортный комплекс РФ сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе с внешними угрозами, все они требуют оперативных действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Транспортный комплекс сейчас сталкивается с очень большим количеством вызовов. В том числе – связанных с внешними угрозами. Все они требуют оперативных действий", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Поэтому, дорогие друзья, уважаемые коллеги, по завершении сессии, конечно, всем надо быть на своих рабочих местах, чтобы продолжить реализацию принимаемых мер", - добавил глава правительства. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, михаил мишустин