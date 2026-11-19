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Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России
Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о вызовах для транспортного комплекса России
Транспортный комплекс РФ сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе с внешними угрозами, все они требуют оперативных действий, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
2026-11-19T15:07+0300
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортный комплекс РФ сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе с внешними угрозами, все они требуют оперативных действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Транспортный комплекс сейчас сталкивается с очень большим количеством вызовов. В том числе – связанных с внешними угрозами. Все они требуют оперативных действий", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Поэтому, дорогие друзья, уважаемые коллеги, по завершении сессии, конечно, всем надо быть на своих рабочих местах, чтобы продолжить реализацию принимаемых мер", - добавил глава правительства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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россия, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортный комплекс РФ сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе с внешними угрозами, все они требуют оперативных действий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Транспортный комплекс сейчас сталкивается с очень большим количеством вызовов. В том числе – связанных с внешними угрозами. Все они требуют оперативных действий", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Поэтому, дорогие друзья, уважаемые коллеги, по завершении сессии, конечно, всем надо быть на своих рабочих местах, чтобы продолжить реализацию принимаемых мер", - добавил глава правительства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.