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Мишустин рассказал о профильной госпрограмме по развитию транспорта
Мишустин рассказал о профильной госпрограмме по развитию транспорта - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о профильной госпрограмме по развитию транспорта
Более 5,5 триллиона рублей в ближайшие три года будет направлено на профильную госпрограмму по развитию транспорта, заявил премьер-министр России Михаил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:10+0300
2026-11-19T15:10+0300
2026-11-19T15:10+0300
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Более 5,5 триллиона рублей в ближайшие три года будет направлено на профильную госпрограмму по развитию транспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".
"Обновление подходов к управлению отраслью составит основу Стратегии развития транспортного комплекса, которая сейчас разрабатывается уже с горизонтом планирования до 2050 года. Ее реализация потребует конечно же значительных ресурсов, усилий. В рамках профильной государственной программы в течение следующих трех лет на такие цели предполагается направить более 5,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин.
Эти средства заложены в проекте федерального бюджета, добавил он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Более 5,5 триллиона рублей в ближайшие три года будет направлено на профильную госпрограмму по развитию транспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".
"Обновление подходов к управлению отраслью составит основу Стратегии развития транспортного комплекса, которая сейчас разрабатывается уже с горизонтом планирования до 2050 года. Ее реализация потребует конечно же значительных ресурсов, усилий. В рамках профильной государственной программы в течение следующих трех лет на такие цели предполагается направить более 5,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин.
Эти средства заложены в проекте федерального бюджета, добавил он.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.