https://1prime.ru/20261119/mishustin-875383290.html

Мишустин рассказал, кто все больше востребован на транспорте

Мишустин рассказал, кто все больше востребован на транспорте - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, кто все больше востребован на транспорте

Разработчики программного обеспечения, эксперты по анализу данных и в сфере ИИ, специалисты по беспилотным системам все больше востребованы на транспорте,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:45+0300

2026-11-19T15:45+0300

2026-11-19T15:47+0300

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москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Разработчики программного обеспечения, эксперты по анализу данных и в сфере ИИ, специалисты по беспилотным системам все больше востребованы на транспорте, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России". "Наряду с машинистами, водителями, пилотами, моряками, все более востребованными (в транспортной отрасли - ред.) становятся и инженеры в сложных специальностях, специалисты по беспилотным системам, разработчики программного обеспечения, эксперты по анализу данных в сфере искусственного интеллекта и так далее", - сказал Мишустин. Он отметил, что система их подготовки должна носить непрерывный характер - "от школьной скамьи, профориентации и обучения в колледжах, вузах, до работы на предприятиях и последующего повышения квалификации". Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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