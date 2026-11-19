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Тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти в декабре почти на 29%

Тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти в декабре почти на 29% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти в декабре почти на 29%

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило поднять тарифы на свет для населения на 26,3–28,7%, сообщил в четверг телеканал... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:22+0300

2026-11-19T22:22+0300

2026-11-19T22:22+0300

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

нарэ

молдавская грэс

интер рао

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КИШИНЕВ, 19 ноя – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило поднять тарифы на свет для населения на 26,3–28,7%, сообщил в четверг телеканал TV8 с ссылкой на полученные проекты регулятора. Для населения Молдавии это будет первое повышение розничных тарифов на электричество за последние семь месяцев - с апреля 2026 года, когда НАРЭ символически снизило их на три-пять банов (чуть больше четверти американского цента). С 26 сентября в стране на 60 дней действует режим ЧП в энергетике, который правительство допускает продлить. "НАРЭ подготовило проект о повышении тарифа на электричества в декабре порядка на 1 лей (5,6 цента - ред.). Так, потребителей Premier Energy в центре и на юге Молдавии тариф может вырасти на 28,7% - с нынешних 3,56 лея (около 0,19 доллара - ред.) до 4,58 лея (около 0,25 доллара – ред.) за киловатт-час", - цитирует телеканал документы регулятора. Проекты новых тарифов обнародованы спустя 11 дней после запуска ЛЭП Вулканешты – Кишинев. Власти Молдавии заявляли, что линия укрепит энергобезопасность страны: она позволяет доставлять электроэнергию из Румынии в Кишинев в обход Молдавской ГРЭС, находящейся на территории Приднестровья и принадлежащей российской компании "Интер РАО". Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, румыния, майя санду, нарэ, молдавская грэс, интер рао