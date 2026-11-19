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Мосбиржа запустила первый биржевой индекс акций с использованием ИИ
Мосбиржа запустила первый биржевой индекс акций с использованием ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа запустила первый биржевой индекс акций с использованием ИИ
Московская биржа запустила первый биржевой индекс акций, база которого формируется искусственным интеллектом, сообщила торговая площадка. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T09:17+0300
2026-11-19T09:17+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустила первый биржевой индекс акций, база которого формируется искусственным интеллектом, сообщила торговая площадка.
"Девятнадцатого ноября 2026 года Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса МосБиржи – Финуслуг Искусственного интеллекта. Код – AIMOEX. Это первый биржевой индекс акций, база которого формируется с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Для отбора бумаг используется мультиагентная система, которая выбирает акции с потенциально наиболее высокой доходностью. В базу включаются 20 акций из состава индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), в который входят 100 бумаг. Максимальный вес каждого инструмента - не более 8%.
Система изучает финансовые показатели компаний, рыночную динамику акций и новости. На основе этих данных она формирует AI Score - итоговую модельную оценку привлекательности бумаги. В индекс попадают акции, которые входят в верхнюю двадцатку AI Score.
Биржа рассчитывает два варианта индекса - ценовой и индекс доходности. Расчет ценового индикатора будет происходить раз в 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий, AIMOEX полной доходности - раз в день по итогам основной сессии. Состав базы индекса будет пересматриваться ежемесячно.
"Мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина", - заявил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Если до последнего времени ключевым критерием отбора бумаг в индексы акций Московской биржи выступала капитализация бумаг в свободном обращении, то база нового индикатора будет формироваться моделью искусственного интеллекта, которая проводит оценку на основании многих факторов — от финансовых показателей компании до новостей, которые окружают эмитентов, пояснил он.
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рынок, торги
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустила первый биржевой индекс акций, база которого формируется искусственным интеллектом, сообщила торговая площадка.
"Девятнадцатого ноября 2026 года Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса МосБиржи – Финуслуг Искусственного интеллекта. Код – AIMOEX. Это первый биржевой индекс акций, база которого формируется с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Для отбора бумаг используется мультиагентная система, которая выбирает акции с потенциально наиболее высокой доходностью. В базу включаются 20 акций из состава индекса Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), в который входят 100 бумаг. Максимальный вес каждого инструмента - не более 8%.
Система изучает финансовые показатели компаний, рыночную динамику акций и новости. На основе этих данных она формирует AI Score - итоговую модельную оценку привлекательности бумаги. В индекс попадают акции, которые входят в верхнюю двадцатку AI Score.
Биржа рассчитывает два варианта индекса - ценовой и индекс доходности. Расчет ценового индикатора будет происходить раз в 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий, AIMOEX полной доходности - раз в день по итогам основной сессии. Состав базы индекса будет пересматриваться ежемесячно.
"Мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина", - заявил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Если до последнего времени ключевым критерием отбора бумаг в индексы акций Московской биржи выступала капитализация бумаг в свободном обращении, то база нового индикатора будет формироваться моделью искусственного интеллекта, которая проводит оценку на основании многих факторов — от финансовых показателей компании до новостей, которые окружают эмитентов, пояснил он.