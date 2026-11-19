https://1prime.ru/20261119/mosbirzha-875370839.html

Мосбиржа запустила сервис рейтингования ПИФов "ФинМаяк"

Мосбиржа запустила сервис рейтингования ПИФов "ФинМаяк" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа запустила сервис рейтингования ПИФов "ФинМаяк"

Московская биржа запустила сервис рейтингования паевых инвестиционных фондов (ПИФов) "ФинМаяк", который позволяет сравнивать ПИФы по пятизвездочной системе,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:46+0300

2026-11-19T12:46+0300

2026-11-19T12:46+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запустила сервис рейтингования паевых инвестиционных фондов (ПИФов) "ФинМаяк", который позволяет сравнивать ПИФы по пятизвездочной системе, сообщила торговая площадка. "С 19 ноября 2026 года Московская биржа запустила сервис рейтингования паевых инвестиционных фондов (ПИФ) "ФинМаяк". Сервис позволяет сравнить паи ПИФов по рейтинговой системе от одной до пяти звезд", - говорится в сообщении. "ФинМаяк" распределяет фонды на 16 групп сопоставимости в зависимости от структуры вложений. Для каждого ПИФа рассчитывается рейтинг по доходности с учетом риска и устойчивости результата по месяцам. Пять звезд получают фонды, показавшие за два-четыре года доходность с учетом риска выше, чем остальные 90% выборки в группе, одна звезда - фонды, чей результат слабее 90% фондов в выборке. Сервис оценивает, насколько фонд обыграл безрисковую ставку и как равномерно приносил эту надбавку за риск по месяцам. В качестве безрискового уровня принята ставка RUONIA Банка России. "Инструменты коллективных инвестиций, в первую очередь паевых инвестиционных фондов, - актив первого выбора для частного инвестора при входе на биржу. Сегодня более 9 миллионов человек инвестировали в ПИФе на Московской бирже. Важно, чтобы процесс подбора фонда был простым для инвестора", - приводятся слова председателя правления Московской биржи Виктора Жидкова. По его словам, "ФинМаяк" позволит инвесторам оценивать эффективность работы фондов с учетом риска и истории бумаги. В базу оценки входят 376 действующих открытых и биржевых фондов, в том числе 118 БПИФов и 30 ОПИФов, доступных на фондовом рынке Московской биржи. Звездный рейтинг присвоен 154 ОПИФам и 58 БПИФам, соответствующим требованиям для выставления оценки. Рейтинг будет обновляться по итогам каждого месяца, но для отдельных фондов оценка может быть представлена по мере поступления данных, отмечает биржа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банк россии