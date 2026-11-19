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Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:36+0300
2026-11-19T13:36+0300
2026-11-19T13:36+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Мособлдума в ходе четвертого заседания согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области", - говорится в сообщении.
Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья.
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московская область, краснодарский край, подмосковье
Московская область, Краснодарский край, ПОДМОСКОВЬЕ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Мособлдума в ходе четвертого заседания согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области", - говорится в сообщении.
Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья.