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Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья

Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мособлдума назначила Артура Гарибяна новым зампредом правительства Подмосковья

Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:36+0300

2026-11-19T13:36+0300

2026-11-19T13:36+0300

московская область

краснодарский край

подмосковье

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе регионального парламента. На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Мособлдума в ходе четвертого заседания согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области", - говорится в сообщении. Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья.

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краснодарский край

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