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Первые 18 самолетов МС-21 должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах

Первые 18 самолетов МС-21 должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах - 19.11.2026, ПРАЙМ

Первые 18 самолетов МС-21 должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах

Первые 18 российских самолетов МС-21 должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:29+0300

2026-11-19T15:29+0300

2026-11-19T15:29+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Первые 18 российских самолетов МС-21 должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. "В гражданской авиации закрепили долгосрочный горизонт обновления флота. "Аэрофлот" и Объединенная авиастроительная корпорация заключили контракт на 90 самолетов МС-21… первые 18 самолетов по ранее заключенным контрактам должны поступать в 2027 и 2028 годах", - сказал Никитин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". Также Никитин отметил, что "Аэрофлот" всего законтрактовал 108 самолетов МС-21. Это означает, что промышленность получила длинный производственный заказ, а авиакомпания - понятную программу обновления флота. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту" в дополнении к уже законтрактованным 18 бортам был подписан в середине сентября 2026 года.

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бизнес, россия, аэрофлот, оак, ростех