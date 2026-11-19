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Названа самая популярная у россиян музыка на виниловых пластинках
Названа самая популярная у россиян музыка на виниловых пластинках - 19.11.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная у россиян музыка на виниловых пластинках
Зарубежная классика 70-х и 80-х годов является самой популярной музыкой на виниловых пластинках у россиян, рассказали РИА Новости в специализированных... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:56+0300
2026-11-19T08:56+0300
2026-11-19T08:59+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Зарубежная классика 70-х и 80-х годов является самой популярной музыкой на виниловых пластинках у россиян, рассказали РИА Новости в специализированных магазинах. "У нас абсолютный топ – зарубежная классика 70-х и 80-х годов. Люди ищут проверенную временем музыку, которая изначально записывалась под винил и звучит на нем так, как и задумывали авторы", - рассказали в интернет-магазине "Винилпарк". В компании отметили, что чаще всего покупатели берут классический рок, хард-рок, диско, софт-рок и синти-поп. Однако в жизни при покупке пластинки люди мыслят не жанрами, а конкретными исполнителями. Кроме того, в 70-е и 80-е музыка была очень мультижанровой. Так, на одной пластинке Queen, Элтона Джона или ELO могут легко уживаться рок, поп, блюз и симфонические аранжировки. "Стабильно покупают диско 80-х. К новому году традиционно ожидаем всплеск спроса на пластинки с рождественскими и новогодними песнями. Спрос на издания с классической музыкой, к сожалению, невысок", - добавили в магазине "ДискоМаркет".
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технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
Названа самая популярная у россиян музыка на виниловых пластинках
"Проверенная временем музыка": почему россияне выбирают винил 70–80-х
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Зарубежная классика 70-х и 80-х годов является самой популярной музыкой на виниловых пластинках у россиян, рассказали РИА Новости в специализированных магазинах.
"У нас абсолютный топ – зарубежная классика 70-х и 80-х годов. Люди ищут проверенную временем музыку, которая изначально записывалась под винил и звучит на нем так, как и задумывали авторы", - рассказали в интернет-магазине "Винилпарк".
В компании отметили, что чаще всего покупатели берут классический рок, хард-рок, диско, софт-рок и синти-поп. Однако в жизни при покупке пластинки люди мыслят не жанрами, а конкретными исполнителями. Кроме того, в 70-е и 80-е музыка была очень мультижанровой. Так, на одной пластинке Queen, Элтона Джона или ELO могут легко уживаться рок, поп, блюз и симфонические аранжировки.
"Стабильно покупают диско 80-х. К новому году традиционно ожидаем всплеск спроса на пластинки с рождественскими и новогодними песнями. Спрос на издания с классической музыкой, к сожалению, невысок", - добавили в магазине "ДискоМаркет".