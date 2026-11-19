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Акции Anthropic в первый день торгов на Nasdaq подскакивают на 35,2%
Акции Anthropic в первый день торгов на Nasdaq подскакивают на 35,2% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Акции Anthropic в первый день торгов на Nasdaq подскакивают на 35,2%
Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic в первый день торгов на бирже Nasdaq подскакивает на 35%, следует из данных торгов. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T20:09+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic в первый день торгов на бирже Nasdaq подскакивает на 35%, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.50 мск цена акций Anthropic поднималась на 35,2% - до 112,21 доллара за ценную бумагу. Стоимость размещения составила 83 доллара.
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