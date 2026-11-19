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Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля
Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля - 19.11.2026, ПРАЙМ
Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля
Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщила сообщила РИА Новости и.о директора департамента | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T01:50+0300
2026-11-19T01:50+0300
2026-11-19T01:50+0300
общество
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщила сообщила РИА Новости и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина.
"В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля", - сказала Ярхина.
Эксперт уточнила, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества.
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общество
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщила сообщила РИА Новости и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина.
"В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля", - сказала Ярхина.
Эксперт уточнила, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества.