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Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля

Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля - 19.11.2026, ПРАЙМ

Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля

Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщила сообщила РИА Новости и.о директора департамента | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T01:50+0300

2026-11-19T01:50+0300

2026-11-19T01:50+0300

общество

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля, россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщила сообщила РИА Новости и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина. "В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля", - сказала Ярхина. Эксперт уточнила, что выходной с субботы, 20 февраля, будет перенесен на понедельник, 22 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество