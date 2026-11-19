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Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией

Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией - 19.11.2026, ПРАЙМ

Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией

Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и технологического развития, таким мнением | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:53+0300

2026-11-19T02:53+0300

2026-11-19T02:53+0300

россия

нигерия

каир

африка

валдай

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КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и технологического развития, таким мнением с РИА Новости поделился директор по исследованиям Нигерийского института международных дел Джошуа Олусегун Боларинва на полях IV Российско-африканской конференции клуба "Валдай" в Каире. "Нам необходимо сотрудничество с Россией, ее поддержка и партнерство в области технического образования, технологий, инженерии, медицины, энергетики, в том числе возобновляемой и зеленой энергетики, а также сельского хозяйства", - сказал Боларинва. Особое внимание эксперт уделил перспективам возобновления сотрудничества по металлургическому комплексу в Аджаокуте, строительство которого начиналось еще при содействии Советского Союза. По его словам, предприятие, которое могло бы обеспечить металлопродукцией весь африканский континент и стать крупнейшим в Африке, до сих пор фактически бездействует. Боларинва также отметил заинтересованность Нигерии в российских технологиях для модернизации сельского хозяйства, развития транспортной инфраструктуры и подготовки инженерных кадров. По словам эксперта, преимуществом сотрудничества с Москвой, в отличие от взаимодействия с западными странами, является отсутствие дополнительных условий при оказании помощи африканским государствам. Нигерия с января 2025 года является страной-партнером БРИКС. Как отметил Боларинва, российско-нигерийские отношения развиваются с 1960-х годов и охватывают широкий спектр направлений, от дипломатии и экономики до энергетики и образования. IV Российско-африканская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошла в среду в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Темой конференции стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.

нигерия

каир

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, нигерия, каир, африка, валдай