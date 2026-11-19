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Никитин рассказал о героизме транспортников в исторических регионах
Никитин рассказал о героизме транспортников в исторических регионах - 19.11.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о героизме транспортников в исторических регионах
Транспортники в исторических регионах продолжают обеспечивать перевозки в сложных условиях, по решению президента многих отметят наградами за героизм, рассказал | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:16+0300
2026-11-19T15:16+0300
2026-11-19T15:16+0300
бизнес
москва
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортники в исторических регионах продолжают обеспечивать перевозки в сложных условиях, по решению президента многих отметят наградами за героизм, рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"В исторических регионах специалисты продолжают обеспечивать перевозки в сложных условиях. Именно люди делают систему устойчивой, когда нагрузка становится максимальной. Знаю, что по решению президента многие транспортники будут удостоены высоких наград за проявленный героизм во время исполнения служебного долга", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Также вице-премьер дополнительно отметил героизм машинистов локомотивов, капитанов буксиров и танкеров, водителей бензовозов, сотрудников портов и вокзалов, которые обеспечивают бесперебойную логистику в исторических регионах.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортники в исторических регионах продолжают обеспечивать перевозки в сложных условиях, по решению президента многих отметят наградами за героизм, рассказал вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"В исторических регионах специалисты продолжают обеспечивать перевозки в сложных условиях. Именно люди делают систему устойчивой, когда нагрузка становится максимальной. Знаю, что по решению президента многие транспортники будут удостоены высоких наград за проявленный героизм во время исполнения служебного долга", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Также вице-премьер дополнительно отметил героизм машинистов локомотивов, капитанов буксиров и танкеров, водителей бензовозов, сотрудников портов и вокзалов, которые обеспечивают бесперебойную логистику в исторических регионах.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.