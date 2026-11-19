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Никитин назвал первую линию ВСМ началом большого пути

Никитин назвал первую линию ВСМ началом большого пути - 19.11.2026, ПРАЙМ

Никитин назвал первую линию ВСМ началом большого пути

Первая линия ВСМ станет началом большого пути по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей протяженностью более 4,5 тысячи километров, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:16+0300

2026-11-19T15:16+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Первая линия ВСМ станет началом большого пути по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей протяженностью более 4,5 тысячи километров, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин. "Первая линия ВСМ – это только начало большого пути по строительству сети высокоскоростных железнодорожных магистралей общей протяженностью более 4,5 тысяч километров. Все технологические решения, которые мы применяем и реализуем сегодня, будут применяться при строительстве следующих линий", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

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