https://1prime.ru/20261119/nikitin-875382993.html

Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены

Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены - 19.11.2026, ПРАЙМ

Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены

Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ему доложили о завершении ремонтных работ на железнодорожном пути Крымского моста, движение будет возобновлено после | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:41+0300

2026-11-19T15:41+0300

2026-11-19T15:46+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875382993.jpg?1795092390

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ему доложили о завершении ремонтных работ на железнодорожном пути Крымского моста, движение будет возобновлено после получения разрешения. "Мне буквально только что доложили коллеги, что ремонтные работы на пути закончены, и после получения соответствующих разрешений от органов безопасности можно будет возобновить движение", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия