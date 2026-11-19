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Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены
Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены - 19.11.2026, ПРАЙМ
Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены
Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ему доложили о завершении ремонтных работ на железнодорожном пути Крымского моста, движение будет возобновлено после | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:41+0300
2026-11-19T15:41+0300
2026-11-19T15:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ему доложили о завершении ремонтных работ на железнодорожном пути Крымского моста, движение будет возобновлено после получения разрешения. "Мне буквально только что доложили коллеги, что ремонтные работы на пути закончены, и после получения соответствующих разрешений от органов безопасности можно будет возобновить движение", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
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бизнес, россия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что ему доложили о завершении ремонтных работ на железнодорожном пути Крымского моста, движение будет возобновлено после получения разрешения.
"Мне буквально только что доложили коллеги, что ремонтные работы на пути закончены, и после получения соответствующих разрешений от органов безопасности можно будет возобновить движение", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".