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Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту

Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту - 19.11.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту

Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту в Крым ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:11+0300

2026-11-19T18:11+0300

2026-11-19T18:11+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту в Крым ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено в четверг после ночной атаки БПЛА. Позднее оно было возобновлено по первому железнодорожному пути. "Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений. И в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости, когда планируется восстановить железнодорожное движение по второму пути на Крымском мосту. "В любом случае движение должно быть безопасным. Поэтому после того, как инженеры подтвердят и железнодорожники, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результат", - сказал Никитин. При этом он отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов. "Нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - добавил вице-премьер.

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