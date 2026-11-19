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Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту
Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту - 19.11.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о работе по восстановлению движения поездов на Крымском мосту
Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту в Крым ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:11+0300
2026-11-19T18:11+0300
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бизнес
россия
крым
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту в Крым ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено в четверг после ночной атаки БПЛА. Позднее оно было возобновлено по первому железнодорожному пути.
"Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений. И в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости, когда планируется восстановить железнодорожное движение по второму пути на Крымском мосту.
"В любом случае движение должно быть безопасным. Поэтому после того, как инженеры подтвердят и железнодорожники, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результат", - сказал Никитин.
При этом он отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов.
"Нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - добавил вице-премьер.
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бизнес, россия, крым
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту в Крым ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено в четверг после ночной атаки БПЛА. Позднее оно было возобновлено по первому железнодорожному пути.
"Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений. И в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости, когда планируется восстановить железнодорожное движение по второму пути на Крымском мосту.
"В любом случае движение должно быть безопасным. Поэтому после того, как инженеры подтвердят и железнодорожники, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результат", - сказал Никитин.
При этом он отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов.
"Нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - добавил вице-премьер.