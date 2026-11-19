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Никитин назвал логистическую систему России самыми эффективными маршрутами
Никитин назвал логистическую систему России самыми эффективными маршрутами - 19.11.2026, ПРАЙМ
Никитин назвал логистическую систему России самыми эффективными маршрутами
Логистическая система России, проходящие через нее международные транспортные коридоры являются самыми эффективными и конкурентными маршрутами, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:39+0300
2026-11-19T18:39+0300
2026-11-19T18:39+0300
бизнес
россия
евразия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Логистическая система России, проходящие через нее международные транспортные коридоры являются самыми эффективными и конкурентными маршрутами, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"На самом деле, наша логистическая система, наши международные коридоры, если брать скорость, брать тарифы, это довольно-таки конкурентные маршруты в Евразии, наверное, самые эффективные маршруты", - сообщил он в интервью ИС "Вести".
По его словам, зарубежные грузоотправители заинтересованы и обращают внимание на Севморпуть и железнодорожные коридоры.
"Мы видим рост грузов на этих направлениях, в том числе грузов нероссийского происхождения. Поэтому для нас это возможность еще раз показать преимущества наших коридоров", - отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что Россия, также как и другие страны, работает над совершенствованием транспортных маршрутов.
"Если мы не будем дальше их развивать, если мы не будем повышать пропускную способность, заниматься внедрением автономных технологий и, конечно, упрощать документооборот, это когда-то пройдет. Поэтому это повод работать еще активнее, еще сильнее", - заключил Никитин.
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бизнес, россия, евразия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Логистическая система России, проходящие через нее международные транспортные коридоры являются самыми эффективными и конкурентными маршрутами, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"На самом деле, наша логистическая система, наши международные коридоры, если брать скорость, брать тарифы, это довольно-таки конкурентные маршруты в Евразии, наверное, самые эффективные маршруты", - сообщил он в интервью ИС "Вести".
По его словам, зарубежные грузоотправители заинтересованы и обращают внимание на Севморпуть и железнодорожные коридоры.
"Мы видим рост грузов на этих направлениях, в том числе грузов нероссийского происхождения. Поэтому для нас это возможность еще раз показать преимущества наших коридоров", - отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что Россия, также как и другие страны, работает над совершенствованием транспортных маршрутов.
"Если мы не будем дальше их развивать, если мы не будем повышать пропускную способность, заниматься внедрением автономных технологий и, конечно, упрощать документооборот, это когда-то пройдет. Поэтому это повод работать еще активнее, еще сильнее", - заключил Никитин.