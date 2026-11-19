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Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Новгороде - 19.11.2026, ПРАЙМ
Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Великом Новгороде на постоянной основе по решению правительства РФ, сообщил губернатор Новгородской... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
2026-11-19T15:04+0300
россия
общество
новгородская область
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - ПРАЙМ. Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Великом Новгороде на постоянной основе по решению правительства РФ, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Губернатор напомнил, что в этом году чемпионат высоких технологий был посвящен транспортной отрасли и собрал более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. Студенты колледжей, молодые специалисты, школьники и наставники показывали, как умеют работать с современными технологиями и решать задачи, которые сегодня стоят перед предприятиями, добавил Дронов.
"Правительство России закрепило за нашим городом право проводить эти соревнования на постоянной основе. Впервые финал прошел у нас в 2023 году, а в 2027-м состоится уже в пятый раз… Рад, что Великий Новгород стал постоянной площадкой для таких соревнований. Будем готовиться к следующему финалу", - сообщил Дронов в своем канале в мессенджере "Макс".
Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
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россия, общество , новгородская область, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Новгородская область, Владимир Путин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - ПРАЙМ. Финал чемпионата высоких технологий будет проходить в Великом Новгороде на постоянной основе по решению правительства РФ, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Губернатор напомнил, что в этом году чемпионат высоких технологий был посвящен транспортной отрасли и собрал более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. Студенты колледжей, молодые специалисты, школьники и наставники показывали, как умеют работать с современными технологиями и решать задачи, которые сегодня стоят перед предприятиями, добавил Дронов.
"Правительство России закрепило за нашим городом право проводить эти соревнования на постоянной основе. Впервые финал прошел у нас в 2023 году, а в 2027-м состоится уже в пятый раз… Рад, что Великий Новгород стал постоянной площадкой для таких соревнований. Будем готовиться к следующему финалу", - сообщил Дронов в своем канале в мессенджере "Макс".
Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".