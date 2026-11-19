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Объем строящихся в мире атомных энергомощностей достиг максимума за 35 лет

Объем строящихся в мире атомных энергомощностей достиг максимума за 35 лет - 19.11.2026, ПРАЙМ

Объем строящихся в мире атомных энергомощностей достиг максимума за 35 лет

Объем строящихся в мире атомных энергомощностей находится на максимуме за более чем 35 лет, в середине 2026 года этот показатель составлял почти 90 ГВт,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем строящихся в мире атомных энергомощностей находится на максимуме за более чем 35 лет, в середине 2026 года этот показатель составлял почти 90 ГВт, говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2026. "По состоянию на середину года велось строительство почти 90 гигаватт новых атомных мощностей - это самый высокий показатель за более чем 35 лет", - говорится в докладе. Агентство уточняет, что в настоящее время более 50 стран имеют планы или целевые показатели по развитию атомной энергетики, включая внедрение новых технологий, таких как малые модульные реакторы. Прогнозы по выработке электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС), как подчеркивает МЭА, были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с прошлогодним докладом World Energy Outlook 2025. "Основной прирост ожидается в Китае и США. Согласно нашим оценкам, атомная энергетика может развиваться более быстрыми темпами, чем спрос на электроэнергию, что приведет к увеличению ее доли в общем объеме производства электроэнергии (по сравнению с нынешними 9%)", - прогнозирует агентство.

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