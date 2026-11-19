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Путин рассказал о товарообороте России со странами АТЭС

Путин рассказал о товарообороте России со странами АТЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о товарообороте России со странами АТЭС

Товарный оборот России со странами АТЭС сейчас составляет более 60% от внешней торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:57+0300

2026-11-19T15:57+0300

2026-11-19T16:10+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарный оборот России со странами АТЭС сейчас составляет более 60% от внешней торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Мы когда-то несколько лет назад ставили задачу увеличить наш торговый оборот до 40% с этим регионом (со странами АТЭС - ред.), сейчас у нас больше 60% уже", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

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россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, владимир путин, атэс