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Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию

Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию - 19.11.2026, ПРАЙМ

Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию

Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в Псковской области из-за замедленной работы пункта пропуска с латвийской стороны,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

бизнес

россия

псковская область

латвия

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в Псковской области из-за замедленной работы пункта пропуска с латвийской стороны, сообщило ФГКУ "Росгранстрой". "Росгранстрой" информирует о том, что в районе автомобильного пункта пропуска Убылинка в Псковской области фиксируется увеличение очереди грузового транспорта на выезд из России. На данный момент она составляет 85 машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что образование очереди обусловлено замедлением работы сопредельного латвийского пункта пропуска Гребнево. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию и заблаговременно рассчитывать время при планировании маршрутов через российско-латвийский участок государственной границы.

псковская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, псковская область, латвия