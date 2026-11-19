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Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию
Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию - 19.11.2026, ПРАЙМ
Очередь из 85 грузовых машин образовалась на выезде из России в Латвию
Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в Псковской области из-за замедленной работы пункта пропуска с латвийской стороны,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:51+0300
бизнес
россия
псковская область
латвия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в Псковской области из-за замедленной работы пункта пропуска с латвийской стороны, сообщило ФГКУ "Росгранстрой". "Росгранстрой" информирует о том, что в районе автомобильного пункта пропуска Убылинка в Псковской области фиксируется увеличение очереди грузового транспорта на выезд из России. На данный момент она составляет 85 машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что образование очереди обусловлено замедлением работы сопредельного латвийского пункта пропуска Гребнево. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию и заблаговременно рассчитывать время при планировании маршрутов через российско-латвийский участок государственной границы.
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бизнес, россия, псковская область, латвия
Бизнес, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛАТВИЯ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в Псковской области из-за замедленной работы пункта пропуска с латвийской стороны, сообщило ФГКУ "Росгранстрой".
"Росгранстрой" информирует о том, что в районе автомобильного пункта пропуска Убылинка в Псковской области фиксируется увеличение очереди грузового транспорта на выезд из России. На данный момент она составляет 85 машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образование очереди обусловлено замедлением работы сопредельного латвийского пункта пропуска Гребнево.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию и заблаговременно рассчитывать время при планировании маршрутов через российско-латвийский участок государственной границы.