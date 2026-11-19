https://1prime.ru/20261119/opros-875396065.html

Опрос показал, сколько россиян готовы взять отгул ради фильма или игры

Опрос показал, сколько россиян готовы взять отгул ради фильма или игры - 19.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян готовы взять отгул ради фильма или игры

Около 27% из двух тысяч опрошенных россиян ради премьеры сериала, фильма или игры готовы оформить отгул, выходной или отпуск либо уже делали это, сообщает... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T20:26+0300

2026-11-19T20:26+0300

2026-11-19T20:26+0300

общество

авито работа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875396065.jpg?1795109161

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 27% из двух тысяч опрошенных россиян ради премьеры сериала, фильма или игры готовы оформить отгул, выходной или отпуск либо уже делали это, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа". "Опрос среди двух тысяч россиян показал, что 27 процентов респондентов готовы взять или уже пользовались отгулом, выходным или отпуском ради премьеры сериала, фильма или игры", - пишет издание. Как сообщает "Лента.ру", мужчины чаще женщин готовы взять отгул или выходной ради премьеры - 31% против 24% соответственно. Отмечается, что 11% мужчин уже брали отгул или выходной ради премьеры, еще 7% специально планировали отпуск под дату выхода, а в будущем такую возможность рассматривают 13% мужчин против 11% у женщин. Указывается, чаще всего поводом взять выходной становится премьера крупнобюджетного фильма, нового сезона популярного сериала, крупный кинофестиваль или премия в сфере кино и игр, а также финальная серия или сезон. При этом релиз долгожданной видеоигры выбирают 18% опрошенных, говорится в публикации. Среди главных причин планировать отгул под премьеру, по данным сервиса, является желание просто отдохнуть и переключиться, разделить впечатления с друзьями или сообществом в день релиза, а также совпадение премьеры с рабочим графиком или сменой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , авито работа