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Налоговые отчисления "Красной поляны" в бюджет России выросли в 3 раза за 10 лет

Налоговые отчисления "Красной поляны" в бюджет России выросли в 3 раза за 10 лет - 19.11.2026, ПРАЙМ

Налоговые отчисления "Красной поляны" в бюджет России выросли в 3 раза за 10 лет

Налоговые отчисления игорной зоны "Красная поляна" в бюджет страны выросли практически в 3 раза за 10 лет - до 1,5 миллиарда рублей, сообщила журналистам... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:58+0300

2026-11-19T14:58+0300

2026-11-19T14:58+0300

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СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Налоговые отчисления игорной зоны "Красная поляна" в бюджет страны выросли практически в 3 раза за 10 лет - до 1,5 миллиарда рублей, сообщила журналистам генеральный директор игорной зоны Наталья Валдаева на V ежегодном игорном саммите Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) в Сочи. "Сейчас у нас в год порядка 935 тысяч гостей. Налоговые отчисления выросли с 2017 года с 538,7 миллиона рублей и достигли 1,537 миллиарда рублей. Мы выросли по налогам и по оборудованию. Цифры это подтверждают", - сказала Валдаева. Она добавила, что за 10 лет игорную зону в Сочи посетили в общей сложности 7 миллионов человек. "Сегодня к нам гости приезжают не только за игрой, по большей части за яркими событиями и эмоциями. На сегодняшний день у нас единый событийный календарь с курортом "Красная поляна", - отметила Валдаева. По словам исполнительного директора АИРИС Дмитрия Анфиногенова, налоговые отчисления от всех четырех действующих игорных зон страны - "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна" - за 10 месяцев 2026 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и уже достигли 2,7 миллиарда рублей. Азартные игры в России запрещены везде, кроме специальных игорных зон.

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