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"Отскок возможен": аналитики оценили падение российского рынка акций

"Отскок возможен": аналитики оценили падение российского рынка акций - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Отскок возможен": аналитики оценили падение российского рынка акций

Российский рынок по итогам основной сессии четверга упал более чем на 2%, удержавшись выше психологического уровня 2400 пунктов по основному индексу, следует из | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T20:19+0300

2026-11-19T20:19+0300

2026-11-19T20:19+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии четверга упал более чем на 2%, удержавшись выше психологического уровня 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2417,70 пункта, долларовый РТС - на 1,76% - до 929,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,29%, до 912,65 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в четверг демонстрировал преимущественно понижательную тенденцию, которая особенно усилилась во второй половине дня. При этом индекс Мосбиржи удерживался выше психологического уровня 2400 пунктов, хотя и опускался немного ниже 2405 пунктов. "Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз... по итогам саммита АТЭС. Рубль укреплялся. Статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям населения разочаровала", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Такая динамика объясняется, прежде всего, старинной трейдерской поговоркой: "покупай на слухах, продавай на фактах", то есть событие произошло, значит, есть повод зафиксировать прибыль, говорит Наталья Мильчакова из Freedom Global. В частности, подешевели акции АФК "Система" (-4,5%), "Эн+ Груп" (-4,4%), "Северстали" (-4,2%), ВК (-4,1%). Стоимость нефти к 20.00 мск повышалась на 0,75%, до 92,64 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 103,8 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в значительном минусе и находились у поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок ощутил заметное давление на фоне отсутствия конкретики в отношении урегулирования украинского конфликта... на саммите АТЭС, хотя общий итог встречи все стороны охарактеризовали как позитивный", - говорит она. "Инвесторы остаются в ожидании определения следующей даты трехсторонних переговоров по Украине, которая, вероятно, взбодрит покупателей. Сохранение неопределенности, в то же время, может способствовать дальнейшему снижению индексов Мосбиржи и РТС со следующими поддержками у минимумов с октября - 2370 пунктов и 910 пунктов", - добавляет Кожухова. Индекс Мосбиржи задержался в области поддержки 2400-2420 пунктов, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Технически, возможен его отскок к 2480 пунктам, но приближение выходных и крепкий рубль могут сдерживать покупательскую активность", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, акции, россия