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Путин оценил ответ на украинские атаки по российским танкерам
Путин оценил ответ на украинские атаки по российским танкерам - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин оценил ответ на украинские атаки по российским танкерам
Ответ России на атаки Киева по российским танкерам оказался гораздо более болезненным для киевского режима, чем попытка нанести ущерб российской экономике,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:51+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Ответ России на атаки Киева по российским танкерам оказался гораздо более болезненным для киевского режима, чем попытка нанести ущерб российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, начали наносить удары по нашим танкерам в Черном море. В ответ мы, все хорошо знают, начали действовать зеркальным образом. Но наши ответные действия оказались гораздо более болезненными для режима, чем попытка нанести ущерб нашей экономике", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
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РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Киев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
Путин оценил ответ на украинские атаки по российским танкерам
Путин: ответ на украинские атаки по российским танкерам оказался гораздо более болезненным
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Ответ России на атаки Киева по российским танкерам оказался гораздо более болезненным для киевского режима, чем попытка нанести ущерб российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, начали наносить удары по нашим танкерам в Черном море. В ответ мы, все хорошо знают, начали действовать зеркальным образом. Но наши ответные действия оказались гораздо более болезненными для режима, чем попытка нанести ущерб нашей экономике", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.