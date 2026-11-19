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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:45+0300
2026-11-19T15:45+0300
2026-11-19T15:45+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед составляли 14,2% после 13,7% в августе.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении.
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РОССИЯ, Финансы, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед составляли 14,2% после 13,7% в августе.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении.