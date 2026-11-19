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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре выросли до 13,5%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:45+0300

2026-11-19T15:45+0300

2026-11-19T15:45+0300

россия

финансы

банк россии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом в сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед составляли 14,2% после 13,7% в августе. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении.

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россия, финансы, банк россии