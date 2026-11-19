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Шествие пенсионеров против низких пенсий стартовало в Париже

Шествие пенсионеров против низких пенсий стартовало в Париже - 19.11.2026, ПРАЙМ

Шествие пенсионеров против низких пенсий стартовало в Париже

Шествие пенсионеров, которые недовольны низкими пенсиями и намерением правительства Франции отказаться от их индексации, началось в Париже, передает... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:05+0300

2026-11-19T19:05+0300

2026-11-19T19:05+0300

франция

париж

пенсии

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ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Шествие пенсионеров, которые недовольны низкими пенсиями и намерением правительства Франции отказаться от их индексации, началось в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонны протестующих выдвинулись от столичного вокзала Монпарнас в сторону площади Вобан, расположенной у Дома инвалидов. Манифестанты несут флаги с символикой профсоюзного объединения, а также плакаты с призывами к правительству справедливо относиться к пенсионерам и положенным им выплатам. Марш организован по инициативе Конфедеративного союза пенсионеров всеобщей конфедерации труда (UCR CGT). Демонстранты требуют полной индексации всех пенсий, сохранения налоговых льгот и нормального доступа к медицине. В парламенте Франции в настоящее время рассматривают проект бюджета социального страхования на 2027 год. В нем, в частности, затрагивается вопрос об индексации пенсий. Несмотря на то, что сенат отклонил пункт о заморозке индексаций, пенсионеры опасаются, что она может быть восстановлена, поскольку текст еще раз рассмотрит национальное собрание. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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франция, париж, пенсии