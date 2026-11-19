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Торговые партнеры АТЭС могут рассчитывать на надежность поставок из России

Торговые партнеры АТЭС могут рассчитывать на надежность поставок из России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Торговые партнеры АТЭС могут рассчитывать на надежность поставок из России

Торговые партнеры АТЭС могут рассчитывать на надежность и высокое качество поставок из России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:18+0300

2026-11-19T06:18+0300

2026-11-19T06:18+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Торговые партнеры АТЭС могут рассчитывать на надежность и высокое качество поставок из России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность наших поставок", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС. Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

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россия, газ, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс