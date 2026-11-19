https://1prime.ru/20261119/passazhiropotok-875387893.html

Пассажиропоток между "Пулково" и Китаем за 10 месяцев вырос на 30%

Пассажиропоток между "Пулково" и Китаем за 10 месяцев вырос на 30% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток между "Пулково" и Китаем за 10 месяцев вырос на 30%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пассажиропоток между петербургским аэропортом "Пулково" и Китаем за январь–октябрь 2026 года вырос на 30% по сравнению с... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:43+0300

2026-11-19T16:43+0300

2026-11-19T16:43+0300

бизнес

россия

китай

пулково

шанхай

аэропорт пулково

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875387893.jpg?1795095839

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пассажиропоток между петербургским аэропортом "Пулково" и Китаем за январь–октябрь 2026 года вырос на 30% по сравнению с аналогичном периодом 2025 года – до 386 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "386 тысяч пассажиров перевезено между Пулково и Китаем за десять месяцев 2026 года. Пассажиропоток вырос на 30% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении. В том числе 74% потока обеспечивают Шанхай (169 тысяч пассажиров, +31%) и Чэнду (116 тысяч, +22%). Отмечается, что высокая загрузка рейсов и рост пассажиропотока подтверждают потенциал для увеличения частот и расширения маршрутной сети. "Ведутся переговоры по открытию маршрутов в Хайкоу и увеличению частот по текущим направлениям", - говорится в сообщении. Как сообщает компания, "Пулково" продолжит развивать китайское направление совместно с авиакомпаниями и городом — с учетом роста туристического интереса, безвизового режима, продленного до 2027 года, и растущей роли китайских авиационных хабов. "Китай перестал быть только транзитным направлением. Мы видим, как меняется сам путешественник: все чаще это индивидуальные поездки, а не большие группы. Наша задача — вместе с авиакомпаниями сделать так, чтобы у туристов было больше удобных и понятных вариантов", - отметила директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши.

китай

пулково

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, пулково, шанхай, аэропорт пулково