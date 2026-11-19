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В Чувашии пенсионер передал мошеннику более 10 миллионов рублей

В Чувашии пенсионер передал мошеннику более 10 миллионов рублей - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Чувашии пенсионер передал мошеннику более 10 миллионов рублей

Обманутый пенсионер из Чувашии передал мошеннику, выдававшему себя за сотрудника фельдъегерской службы, более 10 миллионов рублей, думая, что это поможет ему... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T20:07+0300

2026-11-19T20:07+0300

2026-11-19T20:07+0300

мошенничество

финансы

россия

чувашия

мвд

роскомнадзор

мошенники

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - ПРАЙМ. Обманутый пенсионер из Чувашии передал мошеннику, выдававшему себя за сотрудника фельдъегерской службы, более 10 миллионов рублей, думая, что это поможет ему сохранить сбережения, сообщает МВД региона. По данным ведомства, пожилой житель Новочебоксарска стал общаться по телефону с незнакомцами в начале октября и вскоре оказался в петле психологической обработки мошенников. "Пенсионер общался с якобы сотрудницей Роскомнадзора, которая предупредила его, что все его документы оказались у лиц, сотрудничающих с представителем враждебного государства, и велела установить на телефон "специальное приложение для конфиденциального общения", - рассказали в ведомстве.Далее лжесотрудник службы госбезопасности сообщил о грозящей мужчине уголовной ответственности. Его заставили снять все имеющиеся сбережения, чтобы "денежные средства не были арестованы", и передать их прибывшему, якобы сотруднику фельдъегерской службы, для сохранности. "Средства в размере более 10 миллионов рублей пенсионер и его супруга снимали в банковских учреждениях частями и передавали курьеру. Банковским сотрудникам они говорили, что средства необходимы на срочное лечение. О том, что стал жертвой обмана, новочебоксарец догадался позже, когда обещанный срок возврата денег прошел, а телефонные собеседники перестали выходить на связь", - сообщили в МВД Чувашии. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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финансы, россия, чувашия, мвд, роскомнадзор, мошенники