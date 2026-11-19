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Запуск пассажирских катеров между Крымом и Кубанью отложили из-за шторма
Запуск пассажирских катеров между Крымом и Кубанью отложили из-за шторма - 19.11.2026, ПРАЙМ
Запуск пассажирских катеров между Крымом и Кубанью отложили из-за шторма
Морские пассажирские перевозки от порта "Крым" в Керчи в порт "Кавказ" на Тамани в пятницу не будут производиться из-за шторма, сообщил министр транспорта... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T20:42+0300
2026-11-19T20:42+0300
2026-11-19T20:45+0300
бизнес
керчь
тамань
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Морские пассажирские перевозки от порта "Крым" в Керчи в порт "Кавказ" на Тамани в пятницу не будут производиться из-за шторма, сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский. "Принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым — порт Тамань", - говорится в сообщении министра на сайте ведомства. Он добавил, что к работе готовятся пассажирские катера для перевозки пассажиров, но запуск сообщения откладывается из-за шторма. Информация о начале работы, расписании и порядке следования катеров будет опубликована дополнительно, добавил он.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Морские пассажирские перевозки от порта "Крым" в Керчи в порт "Кавказ" на Тамани в пятницу не будут производиться из-за шторма, сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский.
"Принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым — порт Тамань", - говорится в сообщении министра на сайте ведомства.
Он добавил, что к работе готовятся пассажирские катера для перевозки пассажиров, но запуск сообщения откладывается из-за шторма. Информация о начале работы, расписании и порядке следования катеров будет опубликована дополнительно, добавил он.