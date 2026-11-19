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В Подмосковье ввели штрафы за выпас сельхозживотных в общественных местах
В Подмосковье ввели штрафы за выпас сельхозживотных в общественных местах - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье ввели штрафы за выпас сельхозживотных в общественных местах
Штрафы до 45 тысяч рублей за выпас сельскохозяйственных животных в общественных местах ввели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:36+0300
2026-11-19T13:36+0300
2026-11-19T13:36+0300
общество
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Штрафы до 45 тысяч рублей за выпас сельскохозяйственных животных в общественных местах ввели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
"Мособлдума в ходе четвертого заседания приняла законы, направленные на регулирование нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных в местах, не предназначенных для этого", - рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, слова которого приводятся в сообщении, в Подмосковье установлен запрет на выпас сельскохозяйственных животных на объектах, предназначенных для движения пешеходов и транспорта, на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках.
За нарушение этого запрета Мособлдумой введены штрафы: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 25 тысяч рублей.
За повторное правонарушение в течение года для граждан предусмотрен штраф от 4,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 45 тысяч рублей.
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общество , московская область, подмосковье
Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Штрафы до 45 тысяч рублей за выпас сельскохозяйственных животных в общественных местах ввели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
"Мособлдума в ходе четвертого заседания приняла законы, направленные на регулирование нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных в местах, не предназначенных для этого", - рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, слова которого приводятся в сообщении, в Подмосковье установлен запрет на выпас сельскохозяйственных животных на объектах, предназначенных для движения пешеходов и транспорта, на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках.
За нарушение этого запрета Мособлдумой введены штрафы: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 25 тысяч рублей.
За повторное правонарушение в течение года для граждан предусмотрен штраф от 4,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 45 тысяч рублей.