https://1prime.ru/20261119/podrabotki-875358845.html

Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России

Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России

Работодатели в сферах доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности предлагают студентам за подработки самое высокое... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:46+0300

2026-11-19T07:46+0300

2026-11-19T07:46+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875358845.jpg?1795063575

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работодатели в сферах доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности предлагают студентам за подработки самое высокое вознаграждение - более 5,5 тысяч рублей за смену, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Услуг" (исследование есть у РИА Новости). "Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению для студентов стала сфера доставки, грузоперевозок и логистики - 5960 рублей за смену", - говорится в исследовании, проведенном по результатам января-октября 2026 года. Второе место заняли бытовые и персональные услуги, где студентам предлагали в среднем 5901 рубль за смену. Замыкает тройку лидеров пищевая промышленность с показателем 5502 рубля за смену На четвертом месте оказалось тяжелое машиностроение со средним предлагаемым вознаграждением 5022 рубля за смену. В пятерку самых высокооплачиваемых подработок также вошло транспортное машиностроение с 4660 рублями за смену.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество