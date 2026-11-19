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Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России
Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые подработки для студентов в России
Работодатели в сферах доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности предлагают студентам за подработки самое высокое... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:46+0300
2026-11-19T07:46+0300
2026-11-19T07:46+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875358845.jpg?1795063575
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работодатели в сферах доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности предлагают студентам за подработки самое высокое вознаграждение - более 5,5 тысяч рублей за смену, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Услуг" (исследование есть у РИА Новости).
"Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению для студентов стала сфера доставки, грузоперевозок и логистики - 5960 рублей за смену", - говорится в исследовании, проведенном по результатам января-октября 2026 года.
Второе место заняли бытовые и персональные услуги, где студентам предлагали в среднем 5901 рубль за смену. Замыкает тройку лидеров пищевая промышленность с показателем 5502 рубля за смену
На четвертом месте оказалось тяжелое машиностроение со средним предлагаемым вознаграждением 5022 рубля за смену. В пятерку самых высокооплачиваемых подработок также вошло транспортное машиностроение с 4660 рублями за смену.
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общество
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Работодатели в сферах доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности предлагают студентам за подработки самое высокое вознаграждение - более 5,5 тысяч рублей за смену, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Услуг" (исследование есть у РИА Новости).
"Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению для студентов стала сфера доставки, грузоперевозок и логистики - 5960 рублей за смену", - говорится в исследовании, проведенном по результатам января-октября 2026 года.
Второе место заняли бытовые и персональные услуги, где студентам предлагали в среднем 5901 рубль за смену. Замыкает тройку лидеров пищевая промышленность с показателем 5502 рубля за смену
На четвертом месте оказалось тяжелое машиностроение со средним предлагаемым вознаграждением 5022 рубля за смену. В пятерку самых высокооплачиваемых подработок также вошло транспортное машиностроение с 4660 рублями за смену.